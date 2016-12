Hessen 11:55 bis 13:35 Fantasyfilm Das Spukschloss im Spessart Drehuch: Günter Neumann und Heinz Pauck D 1960 2016-12-31 03:45 Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Beim Abriss des historischen Wirtshauses im Spessart wurden die Geister der berühmten Räuber aus ihrem Gemäuer vertrieben. Nun finden sie sich plötzlich in der Bundesrepublik des Jahres 1959 wieder. In einem nahe gelegenen Schloss gelingt es ihnen, weiter ihr Unwesen zu treiben. Dort lebt die hoch verschuldete junge Gräfin Charlotte, die gegen den Hotelier Hartog Widerstand leistet, der das Schloss in ein Luxushotel umbauen will. Die Gespenster beschließen, dem Mädchen zu helfen. Sie trinken einen Zaubertrank und verwandeln sich in Menschen. Für Verwirrung sorgt auch ein orientalischer Prinz, der auf dem Schloss Urlaub macht. - Liselotte Pulver spielt die Hauptrolle der Gräfin Charlotte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Liselotte Pulver (Comtesse Charlotte von Sandau) Hanne Wieder (Geist Katrin) Heinz Baumann (Martin Hartog) Hubert von Meyerinck (Major von Teckel, Fänger der Spessarträuber) Hans Clarin (Prinz Kalaka) Georg Thomalla (Geist Max) Curt Bois (Geist Hugo) Originaltitel: Das Spukschloß im Spessart Regie: Kurt Hoffmann Drehbuch: Günter Naumann, Heinz Pauck Kamera: Günther Anders Musik: Friedrich Hollaender, Alfred Strasser, Olaf Bienert Altersempfehlung: ab 6