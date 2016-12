Hessen 08:55 bis 10:25 Show Lachen mit Hessens besten Comedians 2013 D 2012 Live TV Merken Bodo Bach, Hilde aus Bornheim, Maddin Schneider: Hessischer Humor ist unübertroffen. Lachen ist gesund, und wer zuletzt lacht, am besten. Die Sendung ist voll und ganz dem Hessen-Humor gewidmet, mit den besten Live-Comedians, die das Land zu bieten hat. Gezeigt werden die schönsten Momente der Hessen-Comedy vom Apfelweinfest in Butzbach oder Frankfurt-Bornheim, aus dem Comoedienhaus in Hanau-Wilhelmsbad und dem Hofgarten-Kabarett Aschaffenburg. Mit dabei sind: 1. Allgemeines Babenhäuser Pfarrer(!)-Kabarett, Karl-Heinz & Hiltrud, Vince Ebert, Hilde aus Bornheim, Bodo Bach, Johannes Scherer, Lars Reichow, Jürgen Leber, Sven Hieronymus. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Bodo Bach, Bülent Ceylan, Maddin Schneider, Johannes Scherer, Lars Reichow Originaltitel: Lachen mit Hessens besten Comedians