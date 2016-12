Hessen 05:55 bis 07:25 Dokumentation Das neue hessische Küchen-ABC D 2012 Live TV Merken Wer an die "Hessische Küche" denkt, dem fallen zuerst Apfelwein, Grüne Soße und Handkäs' mit Musik ein. Doch die heutige hessische Küche hat weit mehr zu bieten: Leckere Fleischgerichte mit Apfelwein, selbstgemachte Kräuter-Limo oder Schafskäse made in Hessen. Hierzulande mag man es traditionell eher deftig und doch zunehmend raffinierter. Immer mehr Einflüsse aus aller Welt, exotische Zutaten und neue Geschmackskombinationen beeinflussen den hessischen Geschmack - vom Odenwald bis nach Kassel. Das neue hessische Küchen-ABC bietet köstliche Schlemmereien von A bis Z. Da läuft nicht nur dem Hessen das Wasser im Munde zusammen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Das neue hessische Küchen-ABC