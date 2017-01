ARD alpha 03:40 bis 05:05 Musik alpha-Jazz: Bettye LaVette D 2016 16:9 Live TV Merken Bettye LaVette greift auf ein reiches Repertoire aus Blues- und Soul-Songs zurück. Ihre nähere Heimatregion rund um die Automobil-Metropole Detroit und der dort entstandene und weltberühmt gewordene Motown-Sound der 1960er waren sicher der passende Platz für die Wiege einer zukünftigen Soul-Diva. Bettye LaVette folgt jedoch, wie etwa mit "Nights In White Satin", nicht nur ihrer persönlichen Vorliebe für Soul 6 Blues, sie findet auch Platz für Covers von Stücken von Pink Floyd oder Led Zeppelin. Eine große Stunde schlug der gerade für "Worthy" für den Grammy nominierten Sängerin, als sie 2009 die vom Soul King Sam Cooke 1964 komponierte Hymne der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung "a Change Is Gonna Come" gemeinsam mit Bon Jovi bei der Inaugurationsfeier zu Barack Obamas erster Amtszeit vor dem Abraham Lincoln Memorial sang. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Bettye LaVette (voc), Darryl Pierce (dr), James Simonson (b), Alan Hill (keys), Brett Lucas (g) Originaltitel: alpha-Jazz

