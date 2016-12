ARD alpha 14:15 bis 14:40 Mysteryserie Fluch des Falken Folge: 91 Enttäuschte Erwartungen D 2015 16:9 Live TV Merken Balos und die Freunde entschlüsseln Noahs Hinweis. Zurück am Schloss stellen sie Vincent zur Rede und er gibt zu, dass er Silvana geholfen hat. Als die Freunde erfahren, dass Silvana mit Noah auf dem Weg in die Schattenwelt ist, ist es bereits zu spät. Während Vincent im Schloss verhört wird, zwingt Silvana Noah, ihr den Weg zu Gundelinde zu zeigen und zu übersetzen, was die Schatten sagen. Doch die halten sich von ihnen fern. Wie kann das sein? Auf dem Heimweg von einer Klassenfahrt stranden sechs Teenager in einem Wald. Jeder Versuch, den Wald zu verlassen und nach Hause zurückzukehren, endet immer gleich: an ihrem Bus. Nach und nach wird den Schülern bewusst, dass sie auf unerklärliche Weise gefangen sind in einer Parallelwelt, losgelöst von Raum und Zeit. Abgeschieden von der Außenwelt machen sie sich auf die Suche nach dem Rätsel des mysteriösen Waldes. Fern von Schulalltag und Eltern erfahren sie dabei Freundschaft, Konkurrenz, Liebe und Zusammenhalt, denn nur gemeinsam können sie den "Fluch des Falken" lösen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Annika Preil (Anna) Amelie Arndt (Jennifer) Devrim Lingnau (Yasemin) Laila Schuster (Pia) Niklas Nißl (Raphael) Patrick Katzer (Tobias) Simon Eckert (Noah) Originaltitel: Fluch des Falken Regie: Daniela Grieser