Ralphi Feuerwerk D 2005

Seltsame Geräusche erfüllen die Puppenkiste: Es brodelt und zischt, es dampft und stinkt und plötzlich ein lauter Knall! Der Kasperl zuckt zusammen. Ui, das war ein Krach! Der Herr Chemiker aber schmunzelt über sein Experiment. Das war doch schon fast ein Feuerwerk! Dieser Meinung ist der Kasperl überhaupt nicht, schließlich ist ein Feuerwerk bunt und stinkt nicht so. Ralphi soll sich doch mal erkundigen, wie so ein Feuerwerk überhaupt gemacht wird. Das lässt sich Ralphi nicht zwei Mal sagen, denn er liebt es, wenn es knallt und lauter bunte Sterne vom Himmel herab regnen. In einer Feuerwerksfabrik darf er ganz genau zusehen, wie Raketen und sogar Bomben gebaut werden. Das ist fast ein bisschen wie kochen... Und dann darf er sich noch seine eigene "Ralphi-Bombe" wünschen!