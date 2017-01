Silverline 02:25 bis 04:00 Actionfilm Baseline GB 2010 20 40 60 80 100 Merken Schlägereien und betrunkene Kids sind Dannys tägliches Geschäft. Als Türsteher von Londons Party-Szene im Underground-Club "Baseline" ist er raue Töne und Gewalt gewohnt. Als er jedoch den Clubbesitzer und skrupellosen Gangsterboss Terry (Jamie Forman) vor einem Auftragskiller rettet, nimmt sein Leben eine ungeahnte Wendung. Danny, der von nun an stark mit der Underground-Szene verstrickt ist, muss sich zwischen Familie, Loyalität und seinen Träumen entscheiden wenn er lebend aus diesem Milieu will. BASELINE zeigt einen unverfälschten Blick in Londons dunkle Ecken. Bestes Brit-Kino gnadenlos, brutal, ehrlich! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jamie Foreman (Terry) Dexter Fletcher (Joe) Zoe Tapper (Jessica) Gary Stretch (Rob) Gordon Alexander (Paul) Freddie Connor (Danny) Brenden Lovett (Jason) Originaltitel: Baseline Regie: Brendon O'Loughlin Drehbuch: Rishi Opel, Freddie Connor, Sheraiah Larcher, Brendon O'Loughlin, Olivia Wakeford, Anit Bashar Musik: Nigel Clarke, Michael Csányi-Wills Altersempfehlung: ab 18