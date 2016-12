Nick 05:20 bis 05:45 Jugendserie iCarly Fechten wir's aus! USA 2008 Merken Freddie hat es satt, immer nur mit Mädchen zusammen zu sein. Daher ist er Spencer mehr als dankbar, als er ihn fragt, ob er mit zum Fechten kommen möchte. Da sich schon bald herausstellt, dass Freddie ein wahres Naturtalent ist, beschließt Spencer, ihn gegen den fiesen Toder antreten zu lassen. Doch die Rechnung hat er ohne Carly gemacht: Die ist nämlich alles andere als begeistert davon, dass Spencer sie allein mit der anstrengenden Verwandtschaft hat sitzen lassen. Und so verbietet sie Spencer das Fechten und erzählt zu allem Übel auch noch Freddies Mutter, welcher Freizeitaktivität ihr Sohn neuerdings nachgeht... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Miranda Cosgrove (Carly Shay) Jennette McCurdy (Sam Puckett) Nathan Kress (Freddie) Jerry Trainor (Spencer) Noah Munck (Gibby) Stephanie C. Allen (Faye Dorfman) Anthony De Longis (Emile) Originaltitel: iCarly Regie: Russ Reinsel Drehbuch: Jake Farrow Musik: Michael Corcoran Altersempfehlung: ab 6