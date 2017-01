13th Street 03:40 bis 04:25 Krimiserie Navy CIS: New Orleans Der Köder USA 2015 Stereo 16:9 Merken Eine Benefiz-Gala des Navy Marine Corps endet mit einer tödlichen Explosion. Pride (Scott Bakula) und seine Leute untersuchen den Anschlag und gewinnen bald eine ebenso überraschende wie erschreckende Erkenntnis: Laurel Pride (Shanley Caswell) war das eigentliche Ziel des Anschlags, und es ist anzunehmen, dass sie noch immer in Lebensgefahr schwebt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Dwayne Pride) Lucas Black (Christopher LaSalle) Zoe McLellan (Meredith Brody) Rob Kerkovich (Sebastian Lund) CCH Pounder (Dr. Loretta Wade) Callie Thorne (Sasha Broussard) Daryl Mitchell (NCIS Special Agent Patton Plame) Originaltitel: NCIS: New Orleans Regie: Leslie Libman Drehbuch: Jeffrey Lieber, Gary Glasberg Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 12

