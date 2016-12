13th Street 16:50 bis 17:40 Krimiserie Criminal Minds Hass ohne Ende USA 2010 Stereo 16:9 Merken Dieser Fall führt das BAU-Team nach Rhode Island: Ein Serienkiller ersticht wahllos Menschen an aufmerksamkeitsstarken Plätzen, anscheinend nur aus einem Grund: Um allgemeine Panik in der Öffentlichkeit zu schüren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Paget Brewster (Emily Prentiss) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Thomas Gibson (Aaron "Hotch" Hotchner) A. J. Cook (Jennifer "JJ" Jareau) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Nelson McCormick Drehbuch: Jess Prosser Kamera: Greg St. Johns Musik: Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 16