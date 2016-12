13th Street 12:25 bis 13:50 Actionfilm Wake of Death - Rache ist alles, was ihm blieb GB, D, F, SA 2004 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Ben Archer (Jean-Claude Van Damme) hat jahrelang ein Gangsterleben geführt und möchte sich nun zur Ruhe setzen, um mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Doch nachdem seine Frau, die bei der Einwanderungsbehörde arbeitete und gerade die junge Chinesin Kim (Valerie Tian) bei sich aufgenommen hatte, ermordet wurde, denkt Archer nur noch an Rache. Als er entdeckt, dass Kims Vater, ein chinesischer Drogenbaron, hinter dem Mord steckt, beginnt Archer, mit Hilfe seiner Unterweltkontakte den Mann gnadenlos zu jagen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean-Claude Van Damme (Ben Archer) Simon Yam (Sun Quan) Philip Tan (Han) Tony Schiena (Tony) Valerie Tian (Kim) Claude Hernandez (Raymond) Lisa King (Cynthia Archer) Originaltitel: Wake of Death Regie: Philippe Martinez Drehbuch: Mick Davis, Laurent Fellous, Philippe Martinez Kamera: Emmanuel Kadosh, Michael Swan Musik: Guy Farley Altersempfehlung: ab 18