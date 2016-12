13th Street 06:00 bis 07:30 Thriller Deckname Jane Doe: Meine Frau, die Geheimagentin USA 2005 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nach 18 Jahren im Ruhestand wird die ehemalige Spionin Cathy Davis (Lea Thompson) von NSA Geheimagent Frank Darnell (Joe Penny) in den Dienst zurückgeholt. Während eines Fluges wurde eine Datei mit sicherheitsrelevanten Informationen der USA entwendet. Zudem fehlt auch von dem Computer-Genie, der die Datei entworfen hat, jede Spur. Jetzt ist es an Cathy das Genie und die Datei wiederzufinden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lea Thompson (Cathy Davis) Joe Penny (Frank Darnell) William R. Moses (Jack Davis) Jessy Schram (Susan Davis) Zack Shada (Nick Davis) Tom Schanley (Russ O'Connor) John Mese (Lloyd McMasters) Originaltitel: Jane Doe: Vanishing Act Regie: James A. Contner Drehbuch: Dean Hargrove Kamera: Amit Bhattacharya Musik: Kevin Kiner