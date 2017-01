Kinowelt 02:50 bis 04:40 Roadmovie The Straight Story - Eine wahre Geschichte USA, GB, F 1999 16:9 20 40 60 80 100 Merken Ein 73-Jähriger Rentner setzt es sich in den Kopf, 390 Kilometer auf einem Rasenmäher zurückzulegen, um seinen Bruder zu besuchen - klingt verrückt, ist aber wahr! Dass auch reale Vorkommnisse einen guten Filmstoff abgeben, beweist David Lynchs "Eine wahre Geschichte - The Straight Story". Der Film gehört zu den schönsten, aber auch atypischsten Werken des amerikanischen Regisseurs. Mit Richard Farnsworth, Sissy Spacek und Harry Dean Stanton. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Farnsworth (Alvin Straight) Sissy Spacek (Rose Straight) Harry Dean Stanton (Lyle Straight) Everett McGill (Tom) Jane Galloway Heitz (Dorothy) Joseph A. Carpenter (Bud) Donald Wiegert (Sig) Originaltitel: The Straight Story Regie: David Lynch Drehbuch: John Roach, Mary Sweeney Kamera: Freddie Francis Musik: Angelo Badalamenti

