Kinowelt 01:20 bis 02:50 Krimi Friday Foster - Im Netz der schwarzen Spinne USA 1975 16:9 20 40 60 80 100 Merken Friday Foster ist eine attraktive Journalistin, die immer wieder ihre Nase in Geschichten steckt, die sie vermeintlich nichts angehen und vor denen sie ihr Chef immer wieder warnt. Dann wird sie Zeuge. Auf der Suche nach den Mördern ihrer Freundin wird sie von Privatdetektive Colt Hawkins unterstützt. Dabei kommen sie einer dubiosen Organisation auf die Spur, die sämtliche Führer der "Black Power"-Bewegung ermorden will. Und schnell wird Friday selbst zur Gejagten. Klassischer Blaxploitationfilm mit Pam Grier in der Hauptrolle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Pam Grier (Friday Foster) Yaphet Kotto (Colt Hawkins) Eartha Kitt (Madame Rena) Godfrey Cambridge (Ford Malotte) Thalmus Rasulala (Blake Tarr) Scatman Crothers (Noble Franklin) Jim Backus (Enos Griffith) Originaltitel: Friday Foster Regie: Arthur Marks Drehbuch: Orville H. Hampton Kamera: Harry J. May Musik: Luchi de Jesus Altersempfehlung: ab 18