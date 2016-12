Kinowelt 16:35 bis 18:40 Komödie Versprich es mir! SRB, F 2007 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nominiert für die Goldene Palme, Cannes Tsane lebt gemeinsam mit seinem Großvater und der Kuh Cvetka in einem abgelegenen serbischen Dorf. Weil der Opa überzeugt ist, bald sterben zu müssen, ringt er seinem Enkel ein Versprechen ab. Tsane soll Cvetka in der nächsten Stadt verkaufen und sich eine Braut suchen. Die Kuh wird er schnell los, aber zum Heiraten ist er eigentlich noch viel zu jung. Wie soll der Grünschnabel eine willige Frau finden? Doch Tsane lässt sich durch die Aussichtslosigkeit des Unterfangens nicht einschüchtern und stürzt sich in das gefährliche Abenteuer Brautwerbung. Emir Kusturica hat wieder aus dem Vollen geschöpft und eine wunderbar abgedrehte Geschichte mit mitreißender Musik und jeder Menge durchgeknallter aber charmanter Charaktere inszeniert - ein hemmungsloses Freudenfest politischer Inkorrektheit! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Uro? Milovanovi? (Tsane) Marija Petronijevi? (Jasna) Aleksandar Bercek (Opa ?ivojin Markovi?) Predrag Miki Manojlovi? (Boss Bajo) Ljiljana Blagojevi? (Bosa) Stribor Kusturica (Topuz) Vladan Milojevi? (Runjo) Originaltitel: Promise Me This Regie: Emir Kusturica Drehbuch: Emir Kusturica Kamera: Milorad Glusica Musik: Stribor Kusturica Altersempfehlung: ab 12