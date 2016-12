Kinowelt 13:20 bis 14:50 Drama Einen Sommer lang S 1951 16:9 SW 20 40 60 80 100 Merken Nominiert für den Goldenen Löwen, Venedig Die Ballettschülerin Maria lernt während der Sommerferien bei einer Bootsfahrt den jungen, schüchternen Henrik kennen. Sie verlieben sich und verbringen wundervolle Wochen zusammen, bis Henrik unter tragischen Umständen stirbt. Zehn Jahre später ist Maria eine gefeierte Primaballerina. Am Tag vor einer Premiere wird ihr ein Päckchen mit Henriks Tagebuch zugestellt. Erneut durchlebt sie den Sommer von einst, und nach einem Streit mit ihrem Freund David reist sie in das Sommerhaus, um sich ihrer wahren Gefühle klar zu werden. Der französische Filmemacher und Kritiker Jean-Luc Godard bezeichnete "Einen Sommer lang" als "einen der schönsten Filme überhaupt". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Maj-Britt Nilsson (Marie) Birger Malmsten (Henrik) Alf Kjellin (David) Annalisa Ericson (Kaj) Georg Funkquist (Onkel Erland) Stig Olin (Ballet Master) Renée Björling (Tante Elisabeth) Originaltitel: Sommarlek Regie: Ingmar Bergman Drehbuch: Ingmar Bergman, Herbert Grevenius Kamera: Gunnar Fischer Musik: Erik Nordgren, Bengt Wallerström, Eskil Eckert-Lundin Altersempfehlung: ab 12