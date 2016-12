Kinowelt 11:45 bis 13:20 Komödie 00 Schneider - Im Wendekreis der Eidechse D 2013 16:9 20 40 60 80 100 Merken Kommissar 00 Schneider ermittelt wieder in einer Welt voller Verbrecher und Übeltäter! Er wurde nicht als Kommissar geboren, er musste diesen Beruf erst erlernen! Vor ihm, an dem die Zeit nicht spurlos vorbei gezogen ist, liegen große Herausforderungen: Er schreibt an seinen Memoiren, hat Besuch von der Tante aus Amerika und muss knifflige Kriminalfälle lösen. Eben hat der Kommissar Schneider noch einen hinterhältigen Sittenstrolch hinter Gitter gebracht, da erschüttert eine ganze Serie von Missetaten den beschaulichen Ort: ein Tabakladen wird überfallen, auf einem Bauernhof ist ein Huhn spurlos verschwunden und sexuelle Übergriffe auf unbescholtene Bürgerinnen greifen um sich. Kommissar 00 Schneider hat bald eine Ahnung, wer der Täter sein könnte: Der Kettenraucher Jean-Claude Pillemann, wegen seiner reptilienhaften Bewegungen auch "Eidechse" genannt! Der Intelligenzverbrecher gilt wegen seiner ätzenden Spucke als gemeingefährlich. Unbeirrbar verfolgt der Kommissar seine Ermittlungen. Mordanschläge und Zahnschmerzen können ihm dabei nichts anhaben. Er zieht alle Register polizeilicher Ermittlungsarbeit, um "Eidechse" dingfest zu machen. Am Ende erweist sich wieder: Verbrechen lohnt sich nicht und Rauchen schadet der Gesundheit! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Helge Schneider (Kommissar Schneider / Dr. Ferklefuss / Prof. Henry / Klavier) Rocko Schamoni (Eidechse) Tyree Glenn (Tante Tyree) Peter Thoms (Elli Hartmann / Verkehrspolizist / Pflastermann) Willy Ketzer (Staubsaugervertreter / Schlagzeug) Ira Coleman (Agent Cole) Pete York (Fahrradagent Smith) Originaltitel: 00 Schneider - Im Wendekreis der Eidechse Regie: Helge Schneider , Andrea Schumacher Drehbuch: Helge Schneider , Andrea Schumacher Kamera: Volker Voxi Bärenklau Musik: Helge Schneider Altersempfehlung: ab 6