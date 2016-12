Zee.One 19:45 bis 22:30 Drama Rock on 2 IND 2016 20 40 60 80 100 Merken Rock On 2 war ein Riesenerfolg an den Kinokassen. Filmschöpfer Shujaat Saudagar hat, von diesem Erfolg beflügelt, die gesamte Besetzung des Blockbusters dazu motiviert, die eingängigsten und besten Songs aus dem Musical zu einer einzigartigen Show mit noch mehr Hit-Potential zusammenzustellen. Nun tourt das Starensemble durch Indien und die USA und begeistern Abertausende Fans mit den poppig-indischen Hits aus dem Film. Bisher war jedes Konzert restlos ausverkauft, zuletzt in Seattle. Zu sehen sind große Namen wie Farhan Akhtar, Arjun Rampal, Purab Kohli, Shradda Kapoor und Shashank Arora. Bei Zee.One präsentieren wir Ihnen hochwertige und aufregend verarbeitete Life-Mitschnitte, deren Rhythmus Sie vom Sofa reißen wird. Rock on! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Farhan Akhtar (Aditya Shroff) Shraddha Kapoor (Jiah Sharma) Arjun Rampal (Joseph Mascarenhas) Purab Kohli (Kedar Zaveri / KD) Prachi Desai (Sakshi Shroff) Shashank Arora (Uday) Shahana Goswami (Debbie Mascarenhas) Moderation: Shankar Mahadevan, Loy Mendonsa, Ehsaan Noorani Originaltitel: Rock on 2 Regie: Shujaat Saudagar

