Zee.One 17:25 bis 19:45 Drama Rock On! IND 2008 20 40 60 80 100 Merken Ein magisches Musik-Märchen, wie es nur aus Bollywood kommen kann. Machen Sie sich bereit für ganz große Gefühle, eine rührende Story und tolle Musikstücke, die diese zauberhafte Reise untermahlen. Das Rock-Musical aus dem Jahr 2008 war ein Riesen-Erfolg bei den indischen Filmkritikern, und hat auch international für Aufsehen gesorgt. Starregisseur Abhishek Kapoor meldet sich mit diesem Meisterwerk zurück, und liefert das Drehbuch gleich mit. Die aussichtsreichen Stars Farhan Akhtar und Prachi Desai feiern ihrerseits ihr Bollywood-Debut in Rpck On! In Mumbai treffen sich die vier musikverrückten Kerle Joe, Aditya, Rob und KD. Gemeinsam machen sie neuartigen, grungigen Rock und mischen dabei die Musikszene des Untergrundes gehörig auf. Auch bei der Damenwelt kommen sie gut an - Joe zum Beispiel geht mit der attraktiven Debbie aus, für die er viele seiner Lieder schreibt. Als der Fernsehsender Channel V schließlich ein Casting ausschreibt, dass die vier Jungs auch noch gewinnen, scheint alles perfekt. Doch schon kurz nach dem Sieg streiten sie sich, denn alle Aufmerksamkeit gilt Liedsänger Aditya. Das finden die anderen drei nicht komisch. Die Wege trennen sich, und zehn Jahre lang haben die vier keinen Kontakt. Als sie sich nach einem Jahrzehnt wiedersehen, und vorsichtig wiederbeginnen, Musik miteinander zu machen, ahnt keiner das Unfassbare: Einer von ihnen ist unheilbar krank. Genießen Sie den packenden Showdown voller Emotionen, der in einem ganz großen finalen Auftritt der Band gipfelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Arjun Rampal (Joseph 'Joe' Mascarenhas) Farhan Akhtar (Aditya 'Adi' Shroff) Luke Kenny (Rob Nancy) Purab Kohli (Kedar 'KD' 'Killer Drummer' Zaveri) Prachi Desai (Sakshi) Shahana Goswami (Debbie) Koel Purie (Devika) Originaltitel: Rock On Regie: Abhishek Kapoor Drehbuch: Pubali Chaudhuri Musik: Shankar Mahadevan, Loy Mendonsa, Ehsaan Noorani