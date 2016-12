Spiegel TV Wissen 23:35 bis 00:40 Dokumentation Gefährliches Pflaster Kapstadt F 2014 Merken Die südafrikanische Metropole zieht mit ihrem quirligen Leben auf den Straßen und den goldenen Stränden vor der atemberaubenden Kulisse des Tafelbergs unzählige Touristen und Auswanderer an. Doch die Stadt hat auch eine andere Seite. In den armen Vororten liefern sich rivalisierende Banden gnadenlose Kriege um Drogen, Macht und Geld und machen Kapstadt zu einer der gefährlichsten Städte der Welt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Villes Violentes