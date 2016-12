Spiegel TV Wissen 15:20 bis 16:05 Dokumentation Grenzgebiete - Deutschlands Nachbarn Denn das Gute liegt so nah D 2015 Merken Angeblich sind sie die glücklichsten Menschen der Welt die Dänen. Kein Wunder, dass es viele Deutsche gibt, die an diesem Glück teilhaben möchten. Andrea Panzer Skjønnemann, arbeitet für das dänische Immobilienunternehmen EDC. Sie kennt beide Seiten der Grenze gut, nicht nur, weil sie Deutschen und Dänen Immobilen vermittelt, sondern auch, weil sie mit einem Dänen verheiratet ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Grenzgebiete - Deutschlands Nachbarn