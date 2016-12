Spiegel TV Wissen 12:50 bis 13:35 Dokumentation Die kleine Bahn von Sezuan D 2014 Merken Nur zwei Autostunden südlich der 14-Millionen-Metropole Chengdu in Sezuan im Herzen Chinas scheint die Zeit stehengeblieben. In den malerischen Tälern von Qiangwei gibt es keine Straßen. Eine kleine Schmalspurdampfbahn ist hier seit Maos Zeiten die einzige Verbindung zwischen acht Dörfern. Alles und jeder fährt mit dem kleinen Dampfzug: Mensch und Vieh, Gemüse und Gepäck, Möbel und Fahrzeuge. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die kleine Bahn von Sezuan