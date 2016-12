13th Street 05:15 bis 06:00 Krimiserie Navy CIS Die Familie geht vor USA 2016 Stereo 16:9 Merken Nachdem klar ist, dass Jacob Scott schon vor 14 Jahren Opfer einer üblen Verleumdung wurde und auch an den aktuellen Fällen unschuldig ist, sucht das NCIS-Team fieberhaft nach Trent Kort, der hinter der ganzen Sache steckt. Der ist aber untergetaucht. Tony will nach Israel, nachdem er in den Nachrichten von dem Anschlag auf das Farmhaus gehört hat, in dem Ziva wohnen soll. Es war die Rede von einer Überlebenden, doch es stellt sich heraus, dass es sich dabei nicht um Ziva handelt. Offenbar ist sie tot. Kurz darauf kommt die Mossad-Chefin Orli Elbaz nach D.C. Sie hat Neuigkeiten für Tony: Er ist der Vater von Zivas kleiner Tochter Tali. Da sie keine Mutter mehr hat, nimmt Tony sie auf. Er ist erschüttert, während sich Senior über den Familienzuwachs freut. Nach anfänglichen Zweifeln nimmt Tony seine neue Aufgabe als Vater an und scheidet aus dem Dienst aus, aber nicht, bevor er mit den Kollegen Trent Kort zur Strecke gebracht hat. Fornell hat mittlerweile das Bewusstsein wiedererlangt. Es geht ihm aber noch sehr schlecht, und er hat noch einen langen Weg vor sich, bevor er genesen ist. Aber er lebt. Und das ist die Hauptsache. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony DiNozzo) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sean Murray (Timothy McGee) Brian Dietzen (Jimmy Palmer) Emily Wickersham (Ellie Bishop) Rocky Carroll (Leon Vance) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Tony Wharmby Drehbuch: Gary Glasberg, Scott Williams Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 12