Beate Uhse TV 05:15 bis 06:00 Erotik Auto, Motor, Sex Crash Test Conny D 2016 Stereo 16:9 Merken Während Patti noch in ihren Swingerclub-Erinnerungen vom Wochenende schwelgt, gibt das Team dem schmierigen Conny Zunder. Wer es sich mit allen verscherzt, hat am Ende selbst nichts zu lachen. Zum spektakulären Ende der ersten Staffel kommen alle nochmal so richtig in Fahrt! In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Auto, Motor, Sex Regie: Patrick Habig Altersempfehlung: ab 18