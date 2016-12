AXN 21:45 bis 22:15 Comedyserie House of Lies Folge: 40 Der Gott der Elektroautos USA 2015 16:9 Merken Um die Gage-Präsentation zu retten, heckt Marty einen letzten, verzweifelten Plan aus. Jeannie hat ein ernüchterndes Gespräch mit einem Headhunter über ihre Aussichten auf dem Arbeitsmarkt. Doug will sich Clydes und Kelseys neuem Unternehmen anschließen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Don Cheadle (Marty Kaan) Kristen Bell (Jeannie Van Der Hooven) Ben Schwartz (Clyde Oberholt) Josh Lawson (Doug Guggenheim) Donis Leonard Jr. (Roscoe Kaan) Glynn Turman (Jeremiah Kaan) Dawn Olivieri (Monica Talbot) Originaltitel: House of Lies Regie: Victor Nelli Jr. Drehbuch: Matthew Carnahan Kamera: Peter Levy Musik: Clinton Shorter Altersempfehlung: ab 16