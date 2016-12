AXN 17:30 bis 18:25 Krimiserie Hustle - Unehrlich währt am längsten Der Fernsehstar GB 2011 16:9 Merken Ein Besuch in einem von Alberts alten Schlupfwinkeln bringt die Gang dazu, Dale Ridley ins Visier zu nehmen, einen in Ungnade gefallenen Gameshow-Moderator, der sich zu einem Projektentwickler mit einer Vorliebe für Bestechungen gemausert hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adrian Lester (Mickey Stone) Marc Warren (Danny Blue) Robert Glenister (Ash Morgan) Robert Vaughn (Albert Stroller) Jaime Murray (Stacie Monroe) Rob Jarvis (Eddie) Ashley Walters (Billy Bond) Originaltitel: Hustle Drehbuch: Chris Bucknall Musik: Magnus Fiennes, Beatguru Altersempfehlung: ab 16