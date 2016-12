FOX 06:25 bis 07:10 Serien The Listener - Hellhörig Familienkämpfe CDN 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Toby wird Zeuge des Todes von Scotty Furmanek, einem vielversprechenden jungen Martial-Arts-Kämpfer. Der hatte sich für ein Kinderkrankenhaus engagiert, in dem auch Oz aktiv ist. Bei seinen Ermittlungen bekommt Toby schnell den Eindruck, dass der Tod von Scotty Furmanek etwas mit der starken Rivalität zwischen den beiden Ligen zu tun haben muss, in denen die Martial-Arts-Sportler organisiert sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Craig Olejnik (Toby Logan) Ennis Esmer (Osman Bey) Lisa Marcos (Charlie Marks) Anthony Lemke (Det. Sgt. Brian Becker) Colm Feore (Ray Mercer) Mylene Robic (Dr. Olivia Fawcett) Lauren Lee Smith (Michelle McCluskey) Originaltitel: The Listener Regie: Clement Virgo Drehbuch: Lara Azzopardi Kamera: James Jeffrey Musik: Philip J Bennett, Tom Third