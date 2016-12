FOX 05:00 bis 05:45 Serien The Listener - Hellhörig Bitte anschnallen CDN 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Toby und Michelle sind einer Diebesbande auf den Fersen. Ihre Ermittlungen ergeben, dass sich die Räuber als Polizisten tarnen und Toby stellt fest, dass er eine der Hauptpersonen der Bande kennt. Klein und Dev kommen zu der Überzeugung, dass es das Beste wäre, wenn Toby undercover ermittelt. Michelle ist davon allerdings alles andere als begeistert. Doch Toby glaubt, dass er für einen solchen Einsatz bereit ist und dass ihn seine telepathischen Fähigkeiten schützen werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Craig Olejnik (Toby Logan) Ennis Esmer (Osman Bey) Lisa Marcos (Charlie Marks) Anthony Lemke (Det. Sgt. Brian Becker) Colm Feore (Ray Mercer) Mylene Robic (Dr. Olivia Fawcett) Lauren Lee Smith (Michelle McCluskey) Originaltitel: The Listener Regie: Bradley Walsh Drehbuch: Brendon Yorke Kamera: James Jeffrey Musik: Philip J Bennett, Tom Third