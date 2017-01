ATV 2 18:25 bis 20:15 Komödie Die schrillen Vier in Las Vegas USA 1997 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Als er eine großzügige Prämie seines Arbeitgebers erhält, beschließt Clark Griswold den nächsten Familienurlaub in Las Vegas zu verbringen, wo er und seine Frau Ellen nach 20 Jahren auch das Eheversprechen erneuern wollen. Doch kaum im Glücksspielparadies angekommen, trennen sich auch schon die Wege: Vater Griswold verspielt fast Haus und Hof, die vernachlässigte Ellen erliegt dem Charme des Sängers Wayne Newton, Tochter Audrey sieht sich in der Zukunft als spärlich bekleidete Showtänzerin und der pubertierende Sohn Rusty erweist sich als hochbegabter Glücksspieler?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chevy Chase (Clark Griswold) Beverly D'Angelo (Ellen Griswold) Randy Quaid (Eddie) Ethan Embry (Russell 'Rusty' Griswold) Marisol Nichols (Audrey Griswold) Miriam Flynn (Catherine) Shae D'Lyn (Vicki) Originaltitel: Vegas Vacation Regie: Stephen Kessler Drehbuch: Elisa Bell Kamera: William A. Fraker Musik: Joel McNeely Altersempfehlung: ab 6