ATV 12:50 bis 14:30 Komödie Plötzlich verliebt USA 2004 2017-01-02 05:50 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Die 14-jährige Julie ist am Boden zerstört. Ausgerechnet kurz vor dem ersten High-School Jahr muss ihre beste Freundin Hannah wegziehen. Der Abschied wird jedoch gebührend gefeiert und so veranstalten die Freundinnen eine Pyjamaparty. Als plötzlich die fiese Mitschülerin Stacie vor der Tür steht, ändert sich alles: Julie soll einen Platz in Stacies cooler Clique bekommen, muss dafür aber vorerst ein paar Aufgaben bewältigen. So muss Julie zu einem Blind Date mit einem ihrer Lehrer, die Boxer-Shorts ihres Schwarms klauen und die Krone des Abschlussballs der älteren Semester abstauben?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexa PenaVega (Julie) Mika Boorem (Hannah) Jane Lynch (Gabby) Sam Huntington (Ren) Sara Paxton (Stacie) Brie Larson (Liz) Scout Taylor-Compton (Farrah) Originaltitel: Sleepover Regie: Joe Nussbaum Drehbuch: Elisa Bell Kamera: James L. Carter Musik: Deborah Lurie Altersempfehlung: ab 6