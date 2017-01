Österreich 1 22:05 bis 00:00 Sonstiges Ö1 extra Alles dreht sich um die Walzer-Dynastie Strauss: Mythen und Fakten zum Dreivierteltakt Merken Was Sie immer schon über die Walzer-Dynastie Strauss und den Walzer "An der schönen blauen Donau" zu wissen glaubten, was aber so nicht den Tatsachen entspricht. Was Sie in ihren schönsten Walzerträumen nicht ahnten, sie aber in neues Licht und ungewohnten Klang taucht. Gewürzt mit einigen pikanten Details, ungelösten Rätseln und ergötzlichen Zitaten. Dazu Musik des Strauss-Clans in exquisiten, zum Teil raren Aufnahmen zu Beginn eines Jahres, in dem das 150-Jahre-Jubiläum des Walzers "An der schönen blauen Donau" gefeiert wird. Im "Ö1-Extra-Studio" diskutieren der Archivdirektor der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien Dr. Otto Biba, der Musikwissenschafter und Strauss-Experte Prof. Norbert Rubey und Dr. Eduard Strauss, Sohn des letzten ausübenden Musikers der Strauss-Dynastie, der auch das Wiener Institut für Strauss-Forschung ins Leben gerufen hat. In Google-Kalender eintragen