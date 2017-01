Österreich 1 17:10 bis 17:56 Sonstiges Spielräume spezial Alles auf Anfang Merken Ihr Debutalbum hat die Band Miramar der puerto-ricanischen Bolero Komponistin Sylvia Rexach gewidmet. Allesamt haben die Musiker/innen von Miramar süd- und mittelamerikanische Wurzeln. Der Name, Miramar, Meeresblick, gibt ihrem Versuch Poesie mit Musik einzufangen, den Rahmen. Ein romantischer Schnappschuss eines Ortes am Meer, gleichzeitig nah und fern. Sie spielen Standards aus einer Welt, wo Jazz und Herzschmerz, Rhythmus und Verlorenheit schon immer miteinander Tanzen konnten. Boleros zum Ankommen und Abschiednehmen am ersten Abend des neuen Jahres. In Google-Kalender eintragen