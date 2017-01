Österreich 1 07:05 bis 08:00 Sonstiges Erfüllte Zeit Lebensweisen - Glaubenswelten. Ein Panorama am Feiertagmorgen mit Reportagen und Berichten aus der W Altjahrsabend und Neujahrstag: Silvester I. und die Sehnsucht nach Glück / Scharf wie Chutney und süß wie Honig: Empowerment für Unternehmerinnen in Tansania / Was Leib und Seele zusammenhält: 160 Jahre Österreichisches Hospiz in Jerusalem / Eine von "Sieben heiligen Gemeinden" im Burgenland: Kobersdorf und seine jüdische Geschichte / Weg und Wahrheit finden - Bibelessay zu Johannes 14, 1-6 Merken Altjahrsabend und Neujahrstag: Silvester I. und die Sehnsucht nach Glück / Scharf wie Chutney und süß wie Honig: Empowerment für Unternehmerinnen in Tansania / Was Leib und Seele zusammenhält: 160 Jahre Österreichisches Hospiz in Jerusalem / Eine von "Sieben heiligen Gemeinden" im Burgenland: Kobersdorf und seine jüdische Geschichte / Weg und Wahrheit finden - Bibelessay zu Johannes 14, 1-6 In Google-Kalender eintragen