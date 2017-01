SWR 2 14:05 bis 15:00 Sonstiges "Perloo - König der Montmer" Kinderhörspiel nach Avi Merken Der Montmer Perloo, ein veritabler Riesenhase mit gewaltigen Löffeln, verbringt seine Tage zufrieden schmökernd in seiner Höhle. Ausgerechnet er soll nun der neue König der Montmer werden. Das kann nicht gutgehen, denn Perloo fühlt sich überhaupt nicht zum Herrscher berufen. Viel lieber würde er weiter als eigenbrötlerischer Privatgelehrter leben und lesen. Er hat nicht die mindeste Lust, mit Berwig, dem Sohn der letzten Königin, um die Macht zu kämpfen. Doch der reißt die Herrschaft über den Stamm der Riesenhasen an sich und regiert mit Gewalt und Schrecken. Das kann Perloo nicht zulassen. Damit überschlagen sich die höchst abenteuerlichen Ereignisse - und Perloo kann gar nicht anders, als sich einzumischen und zum Helden zu werden. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Michael Tregor, Sandra Schwittau, Helmut Krass Regie: Robert Schoen Musik: b.deutung