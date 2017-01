SWR 2 08:30 bis 09:00 Sonstiges Wissen: Aula Gib dem Zufall eine Chance. Warum die Welt nicht planbar ist Merken "Der Zufall unterliegt keinem Algorithmus", sagt der Physiker und Wissenschaftskabarettist Vince Ebert. In diesem Sinne symbolisiert der Zufall das Nicht-Planbare, das Chaos, dem wir auch mit noch so hochgerüsteter Software nicht beikommen können. Leider gibt es in vielen Bereichen wie der Wirtschaft immer noch ein Denken, das der Ideologie der Planbarkeit anhängt. Vince Ebert zeigt, warum das eine Sackgasse ist. In Google-Kalender eintragen