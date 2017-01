SWR 2 07:03 bis 07:55 Sonstiges Musik am Morgen Merken <bk>John Field: Rondeau für Klavier und Streicher As-Dur (Míceál O'Rourke, Klavier; London Mozart Players, Leitung: Matthias Bamert)<ek><bk>Wolfgang Amadeus Mozart: Flötenquartett A-dur KV 298 (Barthold Kuijken, Traversflöte; Sigiswald Kuijken, Violine; Lucy van Dael, Viola; Wieland Kuijken, Violoncello)<ek><bk>Sergej Rachmaninow: Vocalise, Fassung für Orchester op. 34 Nr. 14 (Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR, Leitung: Neville Marriner)<ek><bk>Alexander Borodin: 1. Satz aus dem Streichsextett d-Moll (Louise Williams, Viola; Raphael Wallfisch, Violoncello; The Lindsays)<ek><bk>Franz Berwald: Scherzo aus der Sinfonie Nr. 4 Es-Dur (Danish National Radio Symphony Orchestra, Leitung: Thomas Dausgaard)<ek><bk>Ludwig van Beethoven: Klaviersonate F-Dur op. 54 (Alfred Brendel, Klavier)<ek> In Google-Kalender eintragen