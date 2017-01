NDR Info 19:20 bis 19:50 Sonstiges Zwischen Hamburg und Haiti Tasmanien. Wo der Teufel durch die Wälder streift Merken Eukalyptusbäume, Grassteppen, Berge, einer der größten erhaltenen Regenwälder der Welt, menschenleere Sandstrände und Tiere, die Namen wie Wombat, Platypus, Pademelon oder Beutelteufel tragen. Das alles findet man auf Tasmanien, der größten Insel Australiens, die zugleich der kleinste Bundesstaat des Landes ist. Tasmanien liegt südlich der Stadt Melbourne. Etwa 200 Kilometer trennen die Insel vom australischen Festland. Von ihren Bewohnern wird Tasmanien liebevoll "Tassie" genannt. Nur etwa 500.000 Menschen wohnen auf einer Fläche, die etwa der Irlands entspricht, von der aber fast die fast Hälfte unter Naturschutz steht. Kein Wunder, dass ausgerechnet in Tasmanien die weltweit erste Grüne Partei gegründet wurde und das bis heute das höchste Haus kleiner als der höchste Baum dort ist. Auf Tasmanien leben noch Tiere, die auf dem australischen Festland längst ausgestorben sind. Da die Insel reich an Mineralien und Rohstoffen ist, wollen aber inzwischen große Firmen hier Geld verdienen. Eine Insel zwischen Naturschutz und Bergbau, zwischen boomendem Tourismus und Einsamkeit. In Google-Kalender eintragen