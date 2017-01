NDR Info 17:30 bis 18:00 Sonstiges Die Reportage Helfen trotz Handicap. Menschen mit Behinderung im Ehrenamt Merken Anderen Menschen zu helfen, tut der Seele gut. Sich gebraucht fühlen, etwas zu bewegen, das macht zufrieden. Das geht auch Menschen mit Behinderung so. Auch sie, die vielleicht selbst auf Hilfe angewiesen sind, genießen die Wertschätzung, die durch eine ehrenamtliche Tätigkeit entsteht. Aber wie gelingt es, Menschen mit Handicap in passende Stellen zu vermitteln? Und welche Probleme, aber auch Glücksmomente, bringt so ein Ehrenamt mit sich? Die Sendung stellt norddeutsche Initiativen vor, die Ehrenämter barrierefrei machen und begleitet Menschen mit Handicap bei ihrer Arbeit für das Gemeinwohl. In Google-Kalender eintragen