NDR Info 16:05 bis 17:00 Sonstiges Der Talk Merken Ulrich Wickert kommentierte das Weltgeschehen 47 Jahre lang als Korrespondent, TV-Journalist und als Moderator der Tagesthemen. Geboren in Tokio, Schule in Frankreich, Studium in den USA, mit Wohnsitz in Paris und in Hamburg war er immer umtriebig, neugierig, weltläufig. Nach seiner Pensionierung widmet er sich mit Hingabe seiner Familie, seinem Krimihelden Jaques Ricou und seinem ehrenamtlichen Engagement. Im Rahmen der Gesprächsreihe ?Altersbilder' der Hamburger Körber-Stiftung sprach Andreas Bormann im November mit Ulrich Wickert über neue Rollen im Leben und französische Gelassenheit. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Ulrich Wickert (Journalist und Autor)