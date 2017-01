NDR Info 14:05 bis 15:00 Sonstiges "Hörbe und sein Freund Zwottel" Kinderhörspiel nach der gleichnamigen Hutzelgeschichte von Otfried Preußler Merken Das ist wahre Freundschaft: Hörbe, der Hutzelmann aus dem Siebengiebelwald und Waldschrat Zwottel gründen nach ihren glücklich überstandenen Abenteuern eine Wohngemeinschaft in Hörbes Hutzelmannhaus. Für Zwottel ist es etwas völlig Neues, in einem Haus zu leben. Er weiß nicht, was ein Tisch oder ein Stuhl ist, er kennt einen Ofen ebenso wenig wie die dicke Grütze, die Hörbe kocht. Aber Zwottel ist unheimlich neugierig und probiert alles aus. Da kann es schon mal sein, dass er im Schornstein stecken bleibt, weil er wissen will, wie dieser von innen aussieht. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Brigitte Hobmeier (Erzählerin), Nico Holonics (Hörbe), Sandra Schwittau (Zwottel), Jirka Zett (Nörgelseff), Ernst Konarek (Wurzeldittrich), Michael Tregor (Humpelkeil), Marek Harloff (Leubner), Berthold Toetzke (Zimprich), Mario Fuchs (Mörtelmöller), Mart Regie: Judith Lorentz Musik: Lutz Glandien