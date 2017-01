NDR Info 08:05 bis 09:00 Sonstiges Mikado am Morgen John R. R. Tolkien: "Bauer Giles von Ham" Merken MIKADO sendet diese wenig bekannte, gleichwohl meisterhafte Tolkien-Erzählung über einen Bauern, der eher zufällig einen Riesen in die Flucht schlägt und dadurch wider Willen zum Helden eines ganzen Königreichs wird. Die Geschichte ist als zweisprachiges Taschenbuch bei dtv erschienen, die NDR Produktion als CD beim Hörverlag. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Hans Paetsch (Es liest)