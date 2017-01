NDR Info 07:05 bis 08:00 Sonstiges Reisen damals Marie von Bunsen: "Im fernen Osten" (1911) 2017-01-01 15:05 Merken In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts führten die Reisen der Deutschen in alle Welt, selten jedoch nach Japan. Eine der wenigen Japanreisenden war eine Frau und adlig dazu: Marie von Bunsen. Sie machte auf ihrer Reise in den fernen Osten fast die Hälfte des Jahres 1911 im Land der aufgehenden Sonne Station. Wie die meisten Japanfahrer war auch von Bunsen der Sprache ihres Reiselandes nicht oder nur wenig mächtig. Und daher auf ihren eigenen Blick angewiesen, den sie kritisch und neugierig zugleich auf das fremde Land warf. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Birgitta Assheuer (Es liest)