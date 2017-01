KI.KA 14:10 bis 15:00 Trickserie SimsalaGrimm Der kleine Muck / Goldlöckchen und die drei Bären D 1999-2010 Stereo 16:9 Live TV Merken Der kleine Muck: Der kleine Muck, der sich aufgrund seines zwergenhaften Wuchses schwer durchs Leben kämpfen muss, erhält von Frau Ahavzi den Auftrag, ihre Katzen zu hüten. In ihrer Wohnung findet er ein merkwürdiges Paar Pantoffeln, mit denen man schneller als jeder andere Mensch laufen kann, und einen magischen Stock, mit dem man verborgene Schätze auftun kann. So ausgestattet gelingt es ihm kurz darauf, eine Stellung als Kurier beim König zu bekommen, fällt dort aber einer bösen Intrige des Schatzmeisters zum Opfer und landet im Gefängnis. Doch Doc Croc und Yoyo haben schnell eine Idee, wie sie ihn retten können ... Goldlöckchen und die drei Bären: Goldlöckchen soll auf die Kätzchen ihrer Mutter aufpassen, doch leider hat sie ganz andere Ideen im Kopf, und so laufen ihr die Kätzchen davon. Um sie wieder zu finden, begibt sich das Mädchen in Begleitung von Doc Croc und Yoyo in den großen, dunklen Wald, wo die Drei, angezogen vom Duft einer Suppe, einfach in das Haus einer Bärenfamilie eindringen und es sich dort gut gehen lassen. Als die Bärenfamilie von ihrem Spaziergang zurück kommt, muss sie entsetzt feststellen, dass ihre Suppe aufgegessen, das Stühlchen zerbrochen ist und ihre Betten zerwühlt sind. Das lassen sich die Bären natürlich nicht so einfach gefallen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: SimsalaGrimm Regie: Gerhard Hahn, Eunice A. Ellis Musik: Harry Schnitzler, Nicholas Varley