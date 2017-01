hr2 20:05 bis 23:00 Sonstiges hr2-Kulturlunch New York und New Orleans - Woody Allen und der Jazz Merken Woody Allen ist ein Meister der lustig-traurigen Geschichten, eine intellektuelle Quasselstrippe und passionierter Hobbymusiker mit einer Vorliebe für New-Orleans-Jazz. Dem illustren "Stadtneurotiker" hätte das Musikprogramm im hr2-Kulturlunch, den hr2-kultur heute sendet, sicher gut gefallen. Das Jazzsextett der hr-Bigband um den Saxofonisten Rainer Heute ist mit Jazz der 20er und 30er Jahre zu hören. Zu Gast war außerdem der amerikanisch-österreichische Schauspieler und Jazzliebhaber August Zirner, der Allen-Texte liest und selbst als Jazzmusiker zu erleben ist. Durch das Programm führt hr2-Moderatorin Daniella Baumeister. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: August Zirner (Rezitation und Moderation), Jazzsextett der hr-Bigband