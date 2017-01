hr2 14:05 bis 15:30 Sonstiges "Hadassa, das ist Esther" Merken Jedes Jahr im Monat Adar des jüdischen Kalenders feiern die Juden mit dem Purim-Fest ihre physische Existenz. Mit ausschweifendem Essen, Trinken, Tanz und Verkleidung begeht man den Jahrestag der Verschonung vom Genozid im babylonischen Exil. Damals herrschte der Bibel nach der Perserkönig Ahasveros, der als Witwer die Jüdin Esther in einem Schönheitswettbewerb unter Tausenden anderen zur neuen Königin erwählt hatte. Sein oberster Beamter Haman beginnt einen privaten Rachefeldzug gegen die Juden, der in einem königlichen Dekret gipfelt, das die Ermordung der Juden veranlassen soll. Esther erfährt davon und setzt sich unter Lebensgefahr bei Ahasveros für die Rettung ihres Volkes ein. Das biblische Buch Esther erzählt von einer existenziellen Krise. Im Exil ist sich das auserwählte Volk des göttlichen Beistands nicht mehr sicher. Doch im Angesicht der Vernichtung erleben die Juden die unverminderte Gültigkeit ihres Bundes mit Gott eine Überlieferung, deren unmittelbare Aktualität in den Jahrhunderten der jüdischen Diaspora immer wieder erfahren wurde. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Klara Manzel (Texte aus dem Buch Esther), Felix von Manteuffel (Andere Texte aus der Bibel), Martin Rentzsch (Texte aus dem Talmud), Jeremy Goldmann (Texte aus der Megilah), Stephan Eidt (weitere Kommentare), Barbara Nüsse (Erzählerin) Regie: Ulrich Lampen