hr2 11:05 bis 13:55 Sonstiges Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker Live Franz Lehár: Nechledil Marsch aus der Operette "Wiener Frauen"<bk>Èmile Waldteufel: Les Patineurs, Walzer op. 183<ek><bk>Johann Strauß-Sohn: S' gibt nur a Kaiserstadt,s' gibt nur a Wien, Polka op. 291<ek><bk>Josef Strauß: Winterlust, Polka (schnell) op. 121<ek><bk>Johann Strauß-Sohn: Mephistos Höllenrufe, Walzer op. 101; So ängstlich sind wir nicht! Schnell-Polka op. 413<ek><bk>Franz von Suppé: Ouvertüre zu "Pique Dame"<ek><bk>Carl Michael Ziehrer: Hereinspaziert!, Walzer aus der Operette "Der Schätzmeister" op. 518<ek><bk>Otto Nicolai: "Mondaufgang" aus der Oper "Die lustigen Weiber von Windsor"<ek><bk>Johann Strauß-Sohn: Pepita-Polka op. 138; Rotunde-Quadrille op. 360; Die Extravaganten. Walzer op. 205<ek><bk>Johann Strauß-Vater: Indianer-Galopp op. 111<ek><bk>Josef Strauß: Die Nasswalderin. Polka mazur op. 267<ek><bk>Johann Strauß-Sohn: Auf zum Tanze! Polka schnell op. 436; Tausend und eine Nacht, Walzer nach Motiven der Operette "Indigo"; Tik-Tak, Polka schnell op. 365 (Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien; Wiener Philharmoniker, Leitung: Gustavo Dudamel)