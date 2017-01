hr2 06:05 bis 07:30 Sonstiges Geistliche Musik Glocken der kath. Kirche in Neustadt-Momberg, Kreis Marburg-Biedenkopf Merken <bk>Joh.Chr. Bach: Magnificat (Joanne Lunn, Sopran; Elena Biscuola, Alt; Georg Poplutz, Tenor; Thomas E. Bauer, Bass; Süddeutscher Kammerchor; Concerto Köln, Leitung: Gerhard Jenemann)<ek><bk>Buxtehude: Toccata F-Dur BuxWV 156 (Agnes Luchterhand, Orgel)<ek><bk>Homilius: Kantate "Wünschet Jerusalem Glück" (Katja Fischer, Sopran; Alexander Schneider, Altus; Martin Petzold, Tenor; Jochen Kupfer, Bass; Körnerscher Sing-Verein Dresden; Dresdner Instrumental-Concert)<ek><bk>Soler: 2. Konzert für zwei Orgeln G-Dur (Peter Hurford; Thomas Trotter)<ek><bk>J.S. Bach: Kantate BWV 190, "Singet dem Herrn ein neues Lied" (Elisabeth von Magnus, Alt; Paul Agnew, Tenor; Klaus Mertens, Bass; Amsterdam Baroque Choir and Orchestra, Leitung: Ton Koopman) In Google-Kalender eintragen