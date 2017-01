Super RTL 17:30 bis 18:55 Familienfilm Vorstadtkrokodile 2 D 2010 2017-01-02 08:00 Stereo HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Die Vorstadtkrokodile haben ein neues Hauptquartier bezogen. Doch die Freude über die neue Schaltzentrale währt nur kurz: Die Eltern von Olli und Maria stehen vor der Pleite. Die Maschinen ihres Unternehmens haben den Geist aufgegeben und sollte sich nicht bald eine Lösung finden, droht den beiden die Arbeitslosigkeit - was bedeuten würde, dass sie mit Olli und Maria in eine andere Stadt ziehen müssen. Die Vorstadtkrokodile stellen umgehend ein paar Nachforschungen an und kommen dabei einer Gruppe von Industriesaboteuren auf die Schliche. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nick Romeo Reimann (Hannes) Fabian Halbig (Kai) Leonie Tepe (Maria) Manuel Steitz (Olli) David Hürten (Frank) Javidan Imani (Jorgo) Robin Walter (Peter) Originaltitel: Vorstadtkrokodile 2 Regie: Christian Ditter Drehbuch: Neil Ennever, Christian Ditter, Max von der Grün Kamera: Christian Rein Musik: Heiko Maile Altersempfehlung: ab 6