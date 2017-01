Bayern 2 14:05 bis 15:00 Sonstiges "Doctor Döblingers geschmackvolles Kasperltheater" Kasperl und die wahre Liebe Merken In Hinterwieselharing an der Gschwoab herrscht mal wieder das absolute Chaos. Um endlich Freunde zu finden, hilft die einsame Hexe Annegeer der Großmutter beim Wäschewaschen. Dabei verbrennt sie versehentlich die Kasperlmütze und hat sich damit alle Sympathien sofort verscherzt. König Kurt verspricht dem Kasperl eine neue Mütze - aber nur, wenn dieser Prinz Jochen hilft, endlich eine passende Prinzessin zu finden. Eine richtige Prinzessin, wohlgemerkt! Hexe Annegeer jedoch betört den Prinzen mit einem Liebeszauber, der sie selbst in den Augen des Thronfolgers unwiderstehlich macht. Der Kasperl bekommt also jede Menge zu tun, um am Ende alle glücklich zu machen. In Google-Kalender eintragen