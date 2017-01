DR Kultur 20:03 bis 23:00 Sonstiges Georg Friedrich Händel: "Theodora" Oratorium in drei Teilen für Soli, gemischten Chor und Orchester HWV 68 Live Dolby Digital Merken Oratorium in drei Teilen für Soli, gemischten Chor und Orchester HWV 68 In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Fflur Wyn (Sopran), Anna Stéphany (Mezzosopran), Tim Mead (Altus), Robert Murray (Tenor), Roderick Williams (Bass), Akademie für Alte Musik Berlin, RIAS-Kammerchor, Justin Doyle (Leitung)